Совет ЕС завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом

11.07.2017 15:44 Совет Европейского Союза во вторник днем завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и в среду в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве стороны скоординируют пути обеспечения максимально эффективного и быстрого достижения целей этого Соглашения, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", - заявил П.Порошенко в своей странице в Фейсбук во вторник.



Глава Украинского государства также подчеркнул, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".















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