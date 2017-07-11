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Совет ЕС завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом
11.07.2017 15:44
Совет Европейского Союза во вторник днем завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и в среду в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве стороны скоординируют пути обеспечения максимально эффективного и быстрого достижения целей этого Соглашения, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", - заявил П.Порошенко в своей странице в Фейсбук во вторник.
Глава Украинского государства также подчеркнул, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".
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