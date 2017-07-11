Проживающие за рубежом грузинские студенты призвали местные власти к реагированию на российскую оккупацию

11.07.2017 16:04 Проживающие в Германии и Австрии 196 грузинских студентов обращаются к местным правительствам в связи с продолжающейся ползучей оккупацией России грузинских территорий.



"Призываем представителей политики, неправительственного сектора и СМИ в Германии и Австрии поинтересоваться очередным нарушением Россией суверенитета Грузии и отреагировать на неоимпериалистическую политику России. Наше основное послание - Европа не заканчивается у восточной границы ЕС и в Грузии, в отличие от Украины, Россия ведет войну против европейских ценностей", - говорится в заявлении.



Обращение было направлено депутатам Германии и Австрии, фракциям, политическим партиям, комитетам по внешней политике и ЕС, председателям комитетов, канцлеру, президенту, посольствам, международным организациям и СМИ.

















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