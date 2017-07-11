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Проживающие за рубежом грузинские студенты призвали местные власти к реагированию на российскую оккупацию


11.07.2017   16:04
Проживающие в Германии и Австрии 196 грузинских студентов обращаются к местным правительствам в связи с продолжающейся ползучей оккупацией России грузинских территорий.

"Призываем представителей политики, неправительственного сектора и СМИ в Германии и Австрии поинтересоваться очередным нарушением Россией суверенитета Грузии и отреагировать на неоимпериалистическую политику России. Наше основное послание - Европа не заканчивается у восточной границы ЕС и в Грузии, в отличие от Украины, Россия ведет войну против европейских ценностей", - говорится в заявлении.

Обращение было направлено депутатам Германии и Австрии, фракциям, политическим партиям, комитетам по внешней политике и ЕС, председателям комитетов, канцлеру, президенту, посольствам, международным организациям и СМИ.







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