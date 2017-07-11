|
Проживающие за рубежом грузинские студенты призвали местные власти к реагированию на российскую оккупацию
11.07.2017 16:04
Проживающие в Германии и Австрии 196 грузинских студентов обращаются к местным правительствам в связи с продолжающейся ползучей оккупацией России грузинских территорий.
"Призываем представителей политики, неправительственного сектора и СМИ в Германии и Австрии поинтересоваться очередным нарушением Россией суверенитета Грузии и отреагировать на неоимпериалистическую политику России. Наше основное послание - Европа не заканчивается у восточной границы ЕС и в Грузии, в отличие от Украины, Россия ведет войну против европейских ценностей", - говорится в заявлении.
Обращение было направлено депутатам Германии и Австрии, фракциям, политическим партиям, комитетам по внешней политике и ЕС, председателям комитетов, канцлеру, президенту, посольствам, международным организациям и СМИ.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна