Глава МИД Грузии выступит на министериале ОБСЕ в Мауэрбахе

11.07.2017 16:10 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе принимает участие в неформальном министериале, который проходит сегодня в австрийском городе Мауэрбах. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



На встрече под названием «Построение доверия путем диалога и сотрудничества» (Building Trust through Dialogue and Co-operation) председательствует Себастьян Курц — министр иностранных дел Австрии – страны-председателя ОБСЕ. В дискуссии принимают участие порядка 30 стран-участниц ОБСЕ, высокопоставленные представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ООН.



Основные темы встречи – безопасность в Европе, а также улучшение диалога и укрепление доверия между странами.



«ОБСЕ – большая организация, у всех стран-участниц есть свое место… У таких стран, как Грузия и Украина должна быть возможность сблизиться с Евросоюзом, стать неотъемлемой частью этой большой семьи и, в то же время, сохранить конструктивное отношение с Россией», — заявил Курц журналистам.



Как сообщил Михаил Джанелидзе, в своем выступлении он намерен акцентировать внимание на проблемах, происходящих у административной границы с оккупированными территориями — Абхазией и Южной Осетией.



19 июня российские военнослужащие перенесли баннер с обозначением так называемой «границы» т.н. Южной Осетии вглубь территории Грузии и установили его близ села Бершуети Горийского района. В результате местные жители потеряли доступ к своим угодьям на территории 10 гектаров.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

