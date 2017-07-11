Власти Грузии не имеют стратегии против ползучей аннексии - Беньямин Фрике

11.07.2017 17:42 По словам вице-президента Атлантического совета Грузии, Бату Кутелия, Россия является главной угрозой, чего власть пока не признала. У грузинской власти нет стратегии, как планирует страна оказать сопротивление российским действиям - об этом говорят как грузинские, так и иностранные влиятельные эксперты.



Они призывают власть, немедленно разработать стратегию против ползучей аннексии.



"Мы думаем, что в Грузии не существует стратегии, по которой страна сможет сопротивляться такой агрессии. Именно разработка определенной стратегии, платформы является основной целью сегодняшней встречи, которую мы рассматриваем вместе с экспертами, представителями власти, и службы безопасности. Для нас важно увеличить узнаваемость проблем Грузии за пределами страны"- заявил научный сотрудник Фонда Конрада Аденауэра, Беньямин Фрике.



Сегодня Фонд Аденауэра проводит встречу вместе с атлантическим советом Грузии.



По словам вице-президента Атлантического совета Грузии, Бату Кутелия, Россия является главной угрозой, чего власть все еще не признала.



"Российская оккупация и ползучая аннексия является главной темой, на которую следует дать многие ответы. Одно то, как следует сдерживать этот процесс, какую стратегию должно разработать правительство, и мы вместе с представителями власти будем говорить об этом. Россия является главной угрозой, чего наша власть, к сожалению, формально еще не признала. Исходя из этих угроз, затем должна быть стратегия, и политическая воля и институциональные механизмы для осуществления этой стратегии"- заявил вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.

















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