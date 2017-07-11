Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти Грузии не имеют стратегии против ползучей аннексии - Беньямин Фрике


11.07.2017   17:42
По словам вице-президента Атлантического совета Грузии, Бату Кутелия, Россия является главной угрозой, чего власть пока не признала. У грузинской власти нет стратегии, как планирует страна оказать сопротивление российским действиям - об этом говорят как грузинские, так и иностранные влиятельные эксперты.

Они призывают власть, немедленно разработать стратегию против ползучей аннексии.

"Мы думаем, что в Грузии не существует стратегии, по которой страна сможет сопротивляться такой агрессии. Именно разработка определенной стратегии, платформы является основной целью сегодняшней встречи, которую мы рассматриваем вместе с экспертами, представителями власти, и службы безопасности. Для нас важно увеличить узнаваемость проблем Грузии за пределами страны"- заявил научный сотрудник Фонда Конрада Аденауэра, Беньямин Фрике.

Сегодня Фонд Аденауэра проводит встречу вместе с атлантическим советом Грузии.

По словам вице-президента Атлантического совета Грузии, Бату Кутелия, Россия является главной угрозой, чего власть все еще не признала.

"Российская оккупация и ползучая аннексия является главной темой, на которую следует дать многие ответы. Одно то, как следует сдерживать этот процесс, какую стратегию должно разработать правительство, и мы вместе с представителями власти будем говорить об этом. Россия является главной угрозой, чего наша власть, к сожалению, формально еще не признала. Исходя из этих угроз, затем должна быть стратегия, и политическая воля и институциональные механизмы для осуществления этой стратегии"- заявил вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кутаисский аэропорт может стать логистическим центром для крупных перевозок
The Guardian назвал лучшие грузинские вина
Ryanair отменил выход на украинский рынок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуми
Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченские журналисты обвинили Елену Милашину в "псевдоразоблачительской активности"
В Чечне местные власти требуют от разведенных супругов снова сойтись
Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта на встрече в Австрии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна