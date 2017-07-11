Вашадзе: «Марш грузин» является частью гибридной войны России

11.07.2017 18:44 "Марш грузин" является частью гибридной войны, которую ведет Россия, прошу граждан Грузии не поддаваться на эту провокацию. 14-го планируется непонятный марш под названием "марш грузин", который ничего общего не имеет с грузинами - заявил лидер "Новой Грузии" Георгий Вашадзе на акции, где протестовали против ползучей аннексии. Вашадзе призвал общество, не принимать участие в т.н. марше грузин.



"Это и есть как раз таки часть той гибридной войны, которую ведет против нас Российская Федерация. Я хочу попросить каждого гражданина Грузии, не поддаваться на эту провокацию. Понимаю, что очень много людей восторженно идут на "марш грузин", и полагают, что должны пойти, но следует помнить, чему все это служит. К сожалению, в данной ситуации все это служит той главной проблеме, перед которой мы стоим. С одной стороны мы избрали путь интеграции в Европу и НАТО, с другой стороны у нас есть северный сосед, который делает все для того, чтобы как-нибудь развалить этот процесс. Вчерашнее заявление Лаврова является еще одним ясным примером того. Оказывается, заявления Грузии в связи с евроатлантическими стремлениями являются содержащими угрозу и проблему для Российской Федерации"- заявил Вашадзе.



Лидер "Новой Грузии" отозвался также на поездку депутатов от "Альянса патриотов" в Россию, и сравнил партию с "шулаверским комитетом".



"Это сборище коллаборационистов, которые напрямую финансируются из Российской Федерации для того, чтобы они выполнили определенные задания. Сегодня их заданием является поездка в Россию, однако думаю, тем самым они сняли завесу со своего псевдо-патриотизма. "Альянс патриотов" является "шулаверским комитетом", который сегодня поехал в российскую Думу"- заявил Георгий Вашадзе.

















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