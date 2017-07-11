«Национальное движение» имеет к конституционной комиссии три основных предложения

11.07.2017 19:12 «Единое национальное движение» имеет к государственной конституционной комиссии три основных предложения.



Как заявляет одна из лидеров партии, депутат Саломе Самадашвили, предложения партии остаются теми же, какие были изначально и которые разделяет Венецианская комиссия.



«...В первую очередь, это касается парламентских выборов, то есть, порядка формирования парламента. Очень давно международные организации советуют Грузии перейти на полностью пропорциональный порядок выборов, и думаю, пора укомплектовать парламент депутатами, избранными по пропорциональной системе. Не вижу никакой логики, почему этот вопрос должен быть отложен в действительности на 7 лет.





Вместе с тем мы продолжаем требовать, чтобы мандаты перераспределялись пропорционально всем субъектам, которые преодолеют барьер. Это единственно верный и справедливый подход к этому вопросу. Третий вопрос, принципиально важный для нас, касается порядка избрания президента. 93% населения страны считают, что президент должен избираться прямо, это очень важно, и мы поддерживаем выборы президента прямым путем», - отметила Саломе Самадашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

