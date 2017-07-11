Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Национальное движение» имеет к конституционной комиссии три основных предложения


11.07.2017   19:12
«Единое национальное движение» имеет к государственной конституционной комиссии три основных предложения.

Как заявляет одна из лидеров партии, депутат Саломе Самадашвили, предложения партии остаются теми же, какие были изначально и которые разделяет Венецианская комиссия.

«...В первую очередь, это касается парламентских выборов, то есть, порядка формирования парламента. Очень давно международные организации советуют Грузии перейти на полностью пропорциональный порядок выборов, и думаю, пора укомплектовать парламент депутатами, избранными по пропорциональной системе. Не вижу никакой логики, почему этот вопрос должен быть отложен в действительности на 7 лет.


Вместе с тем мы продолжаем требовать, чтобы мандаты перераспределялись пропорционально всем субъектам, которые преодолеют барьер. Это единственно верный и справедливый подход к этому вопросу. Третий вопрос, принципиально важный для нас, касается порядка избрания президента. 93% населения страны считают, что президент должен избираться прямо, это очень важно, и мы поддерживаем выборы президента прямым путем», - отметила Саломе Самадашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кутаисский аэропорт может стать логистическим центром для крупных перевозок
The Guardian назвал лучшие грузинские вина
Ryanair отменил выход на украинский рынок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуми
Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченские журналисты обвинили Елену Милашину в "псевдоразоблачительской активности"
В Чечне местные власти требуют от разведенных супругов снова сойтись
Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта на встрече в Австрии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна