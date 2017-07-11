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Мишвеладзе: Не президент оказался в изоляции, а правящая команда


11.07.2017   19:26
Не президент в изоляции, а правящая команда оказалась в изоляции- так отозвалась пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе на заявление председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что невозможно выявить позитивную роль президента в работе конституционной комиссии.

В администрации президента считают, что такие заявления делают правящую команду объектом международной критики.

"Заявления, раздающиеся в последнее время в связи с тем, что оккупация не касается Совета безопасности, что рассмотрение Конституции не касается легитимно избранного президента и гаранта Конституции, на наш взгляд вообще выходят за рамки комментария. В такой ситуации не президент в изоляции, а правящая команда оказалась в изоляции, о чем мы заявляли с самого же начала. К сожалению, создается опасность, что на основании этих заявлений правящая команда станет объектом очень серьезной критики"- заявила Эка Мишвеладзе.

"В течение четырех месяцев президент по абсолютно непонятной причине отказывался от включения в работе конституционной комиссии. В такой ситуации выявление его позитивной роли практически невозможно" - заявил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос, исключает ли он какие-либо переговоры с администрацией президента на тему Конституции.







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