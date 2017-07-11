Мишвеладзе: Единственный путь легитимации конституции - приостановка существующего проекта

11.07.2017 19:38 Взаимоисключающие заявления правящей команды, согласно которым, с одной стороны, объявляется готовность к консенсусу, а с другой – подчеркивается, что к третьему чтению не может произойти коренных изменений, не создают благоприятной основ для диалога. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила журналистам пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.



По ее словам, единственным путем легитимации конституции является приостановка существующего проекта и после этого начало переговоров по фундаментальным вопросам для достижения консенсуса.



«В связи с изменениями конституции еще раз четко поясняем, что, исходя из создавшейся ситуации, единственным путем легитимации конституции является приостановка существующего проекта и после этого, для достижения консенсуса, начало переговоров по тем фундаментальным вопросам, которые уже определило общество. Это: переход на пропорциональную избирательную систему, отмена системы бонусов, усиления механизма парламентского контроля, порядок назначения судей, порядок избрания президента, вопрос сохранения Совета безопасности. Принятие конституции одной партией, без общего согласия не будет способствовать демократическим процессам в Грузии, а также нанесет серьезный ущерб международному имиджу Грузии.



Сделанные правящей командой взаимоисключающие заявления, согласно которым, с одной стороны, объявляется готовность к консенсусу, а с другой – подчеркивается, что к третьему чтению не может произойти коренных изменений, не создают благоприятной основы для диалога», - заявила Эка Мишвеладзе.















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