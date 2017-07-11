Секретарь президента называет «тревожным» заявление главы МИД РФ

11.07.2017 19:51 Секретарь международных отношений президента Грузии Тенгиз Пхаладзе называет тревожным заявление министра иностранных дел Российской Федерации, Сергея Лаврова и заявляет, что если что-то и создает проблемы стабильности в регионе, это политика России.



По заявлению Сергея Лаврова, "Россия и т.н. Южная Осетия возмущены нестабильной ситуацией в Закавказье, что в том числе провоцируется попыткой вступления Грузии в НАТО".



Комментируя встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и т.н. министра иностранных дел оккупированной т.н. Южной Осетии Дмитрия Медоева Пхаладзе отметил, что любая такого рода встреча является имитацией международных отношений, которая не связана с реальными международными отношениями.



"Вчера мы услышали очередные обвинения в связи с тем, что оказывается, Грузия нагнетает ситуацию в регионе, и сотрудничество Грузии и НАТО мешает стабильности в регионе. Такие заявления очень опасны на том фоне, когда Российская Федерация осуществляет шаги к захвату территории Грузии. Всего несколько дней назад мы видели очередные шаги ползучей оккупации. Это чрезвычайно тревожно, и если что-либо создает проблему стабильности в регионе, это именно милитаризация оккупированных территорий Российской Федерацией, и ползучая оккупация, которая осуществляется на территории Грузии"- заявил Тенгиз Пхаладзе.



По его словам, чрезвычайно важно, чтобы международное содружество еще раз строго зафиксировало позицию в связи с текущими процессами.



"Весьма важно, чтобы была зафиксирована единая позиция в связи с неприемлемостью ползучей оккупации и скрытой аннексии на территориях Грузии"- заявил Тенгиз Пхаладзе.



















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