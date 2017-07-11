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В текущем году Конституционный суд купил шестую новую машину


11.07.2017   20:19
В текущем году Конституционный суд купил шестую новую машину. Последней покупкой является Toyota RAV 4. Договор на покупку машины в прямом порядке был оформлен 22 июня с ООО Тойота Центр Тегета.

Стоимость автомашины составляет 67 424 лари, но суд покроет меньше трети этой суммы- 19 200 лари автомашиной на замену- Hyundai IX 35 .

Суд в текущем году в целом купил шесть новых автомашин стоимостью 460 486 лари. В каждом случае поставщиком является ООО Тойта Центр Тегета, который заменил старые автомашины.

Предлагаем перечень автомашин, купленных в текущем году

Toyota Camry (1 штука) - 55 622 лари;
Toyota Corolla (1 штука) - 37 172 лари;
Toyota Land Cruiser (1 штука) - 176 150 лари;
Toyota Camry (2 штуки) – в сумме 124 118 лари.

Конституционный суд Грузии в минувшем году, 1 декабря 2016 года купил еще один новый автомобиль Toyota Rav4 prestige за 139 700 лари. Тем самым стоимость обновленных автомашин с этого времени и до сегодняшнего дня составляет 600 186 лари.







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