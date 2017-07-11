Россия осуществляет последовательное поглощение оккупированных территорий Грузии - Джанелидзе

11.07.2017 20:37 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе принял участие в неформальном министериале ОБСЕ, который состоялся в австрийском городе Мауэрбах по инициативе министра иностранных дел Австрии – страны - действующего председателя ОБСЕ, Себастьяна Курца, сообщает МИД Грузии



Неформальный министериал был полностью сфокусирован на вызовах безопасности, существующих на пространстве ОБСЕ, конфликтах, вопросах миграции, терроризма, прав человека и защиты демократии.

На встрече министр иностранных дел Грузии еще раз заострил внимание на агрессивных действиях Российской Федерации, направленных против суверенных государств – членов ОБСЕ, отметив, что оккупацией территорий Грузии, конфликтом в Украине и аннексией Крыма Россия грубо нарушает фундаментальные принципы международного права, международный порядок, и эта политика России создает угрозу стабильности в Европе.



Участникам встречи была предоставлена информация о провокационных шагах Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии, в том числе, о последних, связанных с незаконным возведением баннеров, обозначающих т.н. «границу», и «бордеризацией».



«Российская Федерация вслед за интенсивным процессом незаконной милитаризации, осуществляет последовательное поглощение оккупированных территорий Грузии, что создает прямую военную угрозу Грузии и среде безопасности в регионе. Нашу тревогу еще более углубляет постоянный отказ Москвы взять на себя, подобно Грузии, обязательство о неприменении силы, а также ее антагонистическое отношение на Женевских дискуссиях в связи с созданием на месте международного механизма безопасности. Положение с правами человека на оккупированных территориях ухудшается день за днем. Более того, оккупационная сила пытается еще более изолировать эти регионы от Грузии путем незаконного процесса т.н. бордеризации. Этот процесс продолжается и сейчас», - заявил Михаил Джанелидзе.















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