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Ада Маршания предлагает создать новый формат диалога – «Грузия-Россия-НАТО»


11.07.2017   22:18
Члены парламента Грузии в ходе встречи с российскими депутатами в Москве предложили образовать новый формат диалога «Грузия-Россия-НАТО» для обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе, защиты границ и совместной борьбы с международным терроризмом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила член «Альянса патриотов» Ада Маршания.

«Мы считаем, что территория Грузии никогда и никем не должна быть использована в качестве военного плацдарма против России. Никто, ни НАТО, ни какой другой военный альянс Грузии не может и не должен использовать территорию Грузии против России», - сказала Маршания на пресс-конференции по итогам встречи.

По её словам, грузинские депутаты считают, что в связи с этим «необходимо образовать новый формат диалога Грузия-Россия-НАТО».

«В рамках этого формата нужно выработать меры доверия, которые бы обеспечили стабильность и безопасность на Кавказе, защиту с границ, конечно же, совместные меры борьбы с международным терроризмом. Наша партия готова продвигать эту идею и с парламентской трибуны Грузии, и на международных площадках. Могу сказать, что наша партия готова принять в Тбилиси международный форум, который мог бы быть посвящен этой идее. Мы приглашаем наших коллег из Государственной Думы и Совета Федерации подключиться к подготовке такого форума», - заявила Маршания.






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