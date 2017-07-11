Ада Маршания предлагает создать новый формат диалога – «Грузия-Россия-НАТО»

11.07.2017 22:18 Члены парламента Грузии в ходе встречи с российскими депутатами в Москве предложили образовать новый формат диалога «Грузия-Россия-НАТО» для обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе, защиты границ и совместной борьбы с международным терроризмом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила член «Альянса патриотов» Ада Маршания.



«Мы считаем, что территория Грузии никогда и никем не должна быть использована в качестве военного плацдарма против России. Никто, ни НАТО, ни какой другой военный альянс Грузии не может и не должен использовать территорию Грузии против России», - сказала Маршания на пресс-конференции по итогам встречи.



По её словам, грузинские депутаты считают, что в связи с этим «необходимо образовать новый формат диалога Грузия-Россия-НАТО».



«В рамках этого формата нужно выработать меры доверия, которые бы обеспечили стабильность и безопасность на Кавказе, защиту с границ, конечно же, совместные меры борьбы с международным терроризмом. Наша партия готова продвигать эту идею и с парламентской трибуны Грузии, и на международных площадках. Могу сказать, что наша партия готова принять в Тбилиси международный форум, который мог бы быть посвящен этой идее. Мы приглашаем наших коллег из Государственной Думы и Совета Федерации подключиться к подготовке такого форума», - заявила Маршания.















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