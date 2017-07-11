Глвва МИД Грузии принял участие в неформальном Министериале ВП в Кишиневе

11.07.2017 23:31 Министры иностранных дел и их заместители из шести стран Восточного партнерства ЕС 10 июля собрались в Кишиневе на 9-ом неформальном Министериале с целью обсуждения подготовки к Саммиту Восточного партнерства, который должен пройти в ноябре в Брюсселе.



На совместной пресс-конференции дипломатов министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что Грузия «получила многое» от инициативы Восточного партнерства.



«Мы реализовали большинство перспектив, предложенных Грузии Восточным партнерством: уже получаем пользу от Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, и после задействования этого соглашения Евросоюз стал торговым партнером номер один для Грузии. У нас есть безвизовый режим со странами Шенгенской зоны, и в то же время, мы успешно завершили первую повестку дня ассоциации на 2014-2017 гг.», - заявил Джанелидзе.



Джанелидзе также говорил о повестке дня интеграции Грузии в ЕС и отметил, что «политический интерес Грузии понятен всем – мы заинтересованы более глубокой интеграцией и полноценным членством в семье ЕС».



В то же время, - продолжил глава МИД Грузии, - «приоритеты повестки дня 2020 года в большей степени соответствуют продекларированной нашим правительством повестке дня реформ и мы готовы работать вместе с ЕС и восточными партнерами для достижения этой цели».



Еврокомиссар по вопросам соседской политики и расширения Йоханнес Хан, который также присутствовал на министериале, заявил на пресс-конференции, что стооны провели «очень конструктивную, открытую дискуссию» по инициативе Восточного партнерства, в том числе, «об ожиданиях, видениях, собственности и обязательствах».



«Мы входим в решающую фазу подготовки к Саммиту Восточного партнерства... Саммит – это возможность, чтобы мы опирались на свои достижения и придали новый динамизм нашим отношениям», - отметил Хан.



Отношения между Грузией и Молдовой



В рамках визита в Молдову Михаил Джанелидзе провел двусторонние встречи с официальными лицами страны, в том числе, с премьер-министром Павлом Филипром, председателем Парламента Андрианом Канду и министром иностранных дел Андреем Галбуром.



На встрече с Андреем Галбуром стороны обсудили «традиционного дружественные отношения» между двумя странами и подчеркнули рост уровня сотрудничества в сферах обороны, правосудия, таможни, сельского хозяйства и других сферах.



«Наши отношения в течение этих 25 лет развивались в очень положительном направлении, на основании дружбы, общих интересов и понимания», - заявил Джанелидзе на совместной пресс-конференции министров.



Он подчеркнул, что в первом квартале 2017 года торговый оборот между Грузией и Молдовой вырос на 60%, однако там же добавил, что потенциал у двух стран намного больше и его необходимо изучить. Он выразил «сильную и однозначную поддержку» в отношении суверенитета и территориальной целостности Молдовы со стороны Грузии.



В рамках встречи Галбур и Джанелидзе подписали юбилейные почтовые марки, изданные в связи с 25-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Грузией и Молдовой.



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