Минобразования согласовало предмет «Я и общество» с духовными лицами

11.07.2017 23:32 Содержание нового школьного предмета «Я и общество», изучение которого в школах страны начнется с нового учебного года, согласовано с духовными лицами. Об этом заявил министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.



Вопрос внедрения нового предмета «Я и общество» вызвал споры у части общественности.



Противников нового предмета создали петицию с требованием прекратить работу над новым учебником и провели акцию протеста против предмета, который, по их мнению, «испортит» детей.

Министр ответил на эти обвинения, заявив, что «ничему дурному» новый предмет учить не будет.



Кроме того, инициативу Джеджелава ввести в школах предмет «Я и общество» ранее поддержал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Все документы, которые созданы для изучения предмета «Я и общество» являются публичными и согласованы со всеми сторонами, в том числе и с духовными лицами и важно, чтобы с этими документами ознакомились заинтересованные лица. Те материалы, которые распространяли вчера на акции являются отрывками из какой-то неизвестной книги, которая на самом деле неприемлема», — сказал Джеджлава.

По словам министра, в учебную программу не должно попасть то, что будет неприемлемо для общества.



«Преподавание предмета начнется, однако заранее мы предпримем все шаги, чтобы в учебники не попало ничего такого, что будет неприемлемо для учеников и родителей. Мы планируем начать преподавание этого предмета с нового учебного года, однако мы уточним этот вопрос в процессе», — подчеркнул министр.















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