Прокуроры Грузии знакомятся с опытом Италии в борьбе с коррупцией и организованной преступностью

11.07.2017 23:41 На следующей неделе грузинские прокуроры отправятся в Рим, чтобы встретиться со своими коллегами из Верховного совета юстиции Италии, Директората по борьбе с мафией и терроризмом и других агентств с тем, чтобы из первых рук узнать об опыте и лучших практиках Италии в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также об организации работы системы правосудия.



Визит, запланированный на 18-20 июля, организовывает Инструмент Технической Помощи и Информационного Обмена Европейской комиссии (TAIEX).



Участники обсудят со своими итальянскими коллегами возможности усовершенствования процессов отбора, оценки работы, продвижения и обеспечения дисциплины прокуроров. На повестке дня также будет стоять и тема улучшения работы над делами по организованной преступности и коррупции, с которыми работает система прокураторы Грузии.



Движимый спросом, инструмент TAIEX предназначен для оказания поддержки странам-партнерам в вопросах адаптации национального законодательства, нормативных положений и стандартов качества к тем, что применяются в странах-членах ЕС, в рамках подписанных соглашений с ЕС об ассоциированном членстве или сотрудничестве. В рамках Восточного Соседства, инструмент TAIEX работает с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.















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