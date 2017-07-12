Саакашвили: Я кричал на президента США, когда моя родина была в опасности

12.07.2017 10:43 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что российско-грузинской войны в августе 2008 года невозможно было избежать.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего передачи «Арчевани» на телеканале «Рустави 2», Саакашвили сообщил, что все его сомнения по данной теме рассеялись, после аннексии Россией Крыма в 2014 году.



«Если у меня и были какие-то сомнения по этой теме, то после аннексии Крыма они окончательно исчезли. В Крыму Украина не предпринимала абсолютно никаких действий, украинские власти говорили: «Давайте не будем вмешиваться, давайте не поддаваться на провокации». И где сейчас Крым?! После Крыма был Донбасс, беспорядки в Одессе — жестокая и продолжавшая многие месяцы война, где погибли тысячи людей», — сказал он.



Экс-президент также сообщил, что приложил максимум усилий для того, чтобы привлечь внимание мировых лидеров к событиям в Грузии. Рассказывая о переговорах, которые в августе 2008 года он вел с президентами США и Франции — Джорджем Бушем и Николя Саркози, Саакашвили признался, что несколько раз даже повысил голос.



«Я повысил голос и кричал по телефону, когда русские шли на танках. Я кричал на американского президента, когда моя родина была в опасности. Иногда нужно атаковать, напоминать, ломать двери. Точно такой же подход у меня был и к Саркози. Несколько часов Саркози уговаривал меня, чтобы я подписался под капитуляцией Грузии… Я сказал ему, что нет», — рассказал он в интервью.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



12 августа сторонами были принято шестипунктное соглашение о прекращении огня и невозобновлении боевых действий на территории Грузии. Соглашение было достигнуто при посредничестве президента Николя Саркози, поскольку в 2008 году Франция председательствовала в ЕС.



В настоящее время практически все наблюдатели сходятся во мнении о том, что хотя война перешла в активную фазу именно 8 августа, подготовка к военным действиям и обстрелы грузинской территории начались гораздо раньше.















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