Россия выборами 2012 года добилась в Грузии того, чего не смогла добиться войной 2008 года - Саакашвили

12.07.2017 10:58 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на канале "Рустави 2" рассказал о тяжелой ситуации в Грузии после прихода к власти миллиардера Бидзины Иванишвили.



Экс-президент отметил, что миллиардеру нет дела до страны, ибо он занят расширением собственного бизнеса.



"Привели же миллиардера, помогло? Миллиардер потому является миллиардером, что всегда себе хочет большие деньги. Та же ситуация в Украине, и везде, где привели [к власти] миллиардера", - заявил Саакашвили.



Он также подчеркнул, что в 2012 году Россия добилась того, чего не смогла добиться войной в 2008 году.



"Россия победила в Грузии в 2012 году выборами, однако этим выборам предшествовали убийство младенца и постановочные тюремные кадры", - отметил Саакашвили.



Экс-президент также подчеркнул, что Грузия не могла избежать войны и сомнения у него окончательно рассеялись после событий в Крыму. Саакашвили отметил, что Украины ничего не сделала в Крыму после начала военных действий, однако это бездействие вызвало продолжение кровопролития и оккупация Донбасса.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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