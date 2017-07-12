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У нас был ресурс выселить Иванишвили из страны - Саакашвили


12.07.2017   11:15
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Грузии сейчас нет власти, а есть лишь один олигарх, "чья не воля, а желчь управляет всем". Об этом экс-президент заявил накануне в интервью телеканалу "Рустави 2".

"В Грузии нет власти, есть один русский олигарх, который сидит или лежит на диване, надевает маски то министра, то мэра, в действительности же всем управляет его воля, не воля, а желчь", - отметил Саакашвили.

Экс-президент напомнил, что в 2008 году он ушел в отставку и дал "ключи от президентского дворца" народу.

"Я дважды уходил [с поста], в том числе и в 2008 году, и подчинился воле народа, сказав ему, что если они хотят, чтобы я вернулся во дворец, они должны меня избрать".

Саакашвили считает, что все изменения в Грузии сегодня подчиняются интересам одного человека.

Он также отметил, что в 2012 году у него было достаточно ресурсов, чтобы власть не перешла к другой партии демократическим путем, но он не пошел этим путем.

"У нас были ресурсы, чтобы Иванишвили, как иностранного гражданина, выселить из страны, так, как он сделал в отношении меня. Или арестовать. В его отношении было в 100 раз больше оснований", - заявил Саакашвили.

Экс-президент заявляет, что были основания выселения Иванишвили из страны, так как его финансировала Россия.

"Все это знал грузинский народ и сделал информированный выбор. Я уважаю выбор грузинского народа", - заявил Михеил Саакашвили.

Экс-президент также заявил, что в 2007 году Россия предприняла в Грузии попытку переворота, но власть сорвала эти планы.

"Тогда выборы не были сфальсифицированы, мы с большим трудом победили", - заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили оценивает выборы 2012 года как "спецоперацию России" и заявляет, что этими выборами Россия добилась того, чего не смогла добиться войной 2008 года.







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