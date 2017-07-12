«Ползучая» оккупация Грузии недопустима - Ричард Норланд

12.07.2017 11:26 «Чем больше смогут США работать с этими государствами Средней Азии и Кавказа, тем больше общих интересов мы найдем» - заявил бывший посол Соединенных штатов Америки в Грузии Ричард Норланд на дискуссии в Фонде «Херитидж» в Вашингтоне.



По информации грузинской службы "Голоса Америки", в Фонде «Херитидж» обсудили проект "шелкового пути". На встрече бывший посол США в Грузии, ныне советник начальника объединенного комитета командующих штабов Америки Ричард Норланд заявил, что т.н. ползучая оккупация против Грузии недопустима.



"Думаю, в Средней Азии и на Кавказе у Соединенных Штатов есть чрезвычайно важные геостратегические интересы. Ясно, что под этим подразумеваются не только экономические интересы, энергоносители, и минералы. В действительности многие проблемы, связанные с нестабильностью в мире, фиксируются в этом регионе. И насколько больше смогут работать Соединенные Штаты со странами этого региона, не только с крупными государствами, какими являются Россия и Китай, но и пять государств Средней Азии и три Кавказа, тем больше общих интересов мы обнаружим, например, борьбу против агрессивного экстремизма. Мы можем совместно работать в контексте некоторых таких общих интересов"- отметил Ричард Норланд.



По его же словам, во время пребывания в Грузии он хорошо осмыслил значение "шелкового пути".



"Собственно строительство "шелкового пути" является фактором стабильности. Кода развиваешь экономический союз между Китаем и Европой, когда связующие звенья проходят по Средней Азии и Кавказу, любое, что разрушает эти звенья, вызывает дестабилизацию, и это не отвечает интересам ни одной страны на этом пути. Мы стали свидетелями того, что лидеры региона увидели в "шелковом пути" не только средство экономической стабильности и процветания, но и геополитической стабильности"- заявил бывший посол США в Грузии.

















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