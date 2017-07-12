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Я не собирался в премьер-министры Грузии - Саакашвили


12.07.2017   11:34
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что не собирался идти в премьер-министры после истечения двух президентских сроков. Об этом экс-президент заявил накануне в интервью телеканалу "Рустави 2".

В то же время Саакашвили отметил, что уменьшение президентских полномочий не является его заслугой.

"Я не собирался идти в премьер-министры. [Если бы хотел,] я бы об этом сказал, мне не нужно было бы вилять хвостом. Мы тогда сказали, что кандидатом в премьер-министры был Мерабишвили", - заявил экс-президент.

Он также рассказал о выборах 2007 и 2012 годов и отметил, что тогда власть страны дала народу возможность сделать свободный выбор.

"В 2012 году, как видно, были серьезные недостатки в нашей правоохранительной системе, в наших службах. Думаю, некоторые устали, некоторые продались, некоторые опустили руки", - заявил Михеил Саакашвили отметив, что именно эти факторы обусловили поражение "Национального движения" на выборах 2012 года.






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