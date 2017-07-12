|
Я не собирался в премьер-министры Грузии - Саакашвили
12.07.2017 11:34
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что не собирался идти в премьер-министры после истечения двух президентских сроков. Об этом экс-президент заявил накануне в интервью телеканалу "Рустави 2".
В то же время Саакашвили отметил, что уменьшение президентских полномочий не является его заслугой.
"Я не собирался идти в премьер-министры. [Если бы хотел,] я бы об этом сказал, мне не нужно было бы вилять хвостом. Мы тогда сказали, что кандидатом в премьер-министры был Мерабишвили", - заявил экс-президент.
Он также рассказал о выборах 2007 и 2012 годов и отметил, что тогда власть страны дала народу возможность сделать свободный выбор.
"В 2012 году, как видно, были серьезные недостатки в нашей правоохранительной системе, в наших службах. Думаю, некоторые устали, некоторые продались, некоторые опустили руки", - заявил Михеил Саакашвили отметив, что именно эти факторы обусловили поражение "Национального движения" на выборах 2012 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна