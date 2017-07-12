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Главное, чтобы он был принят ко двору хозяина - Саакашвили о Каладзе
12.07.2017 11:39
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в эфире телеканала "Рустави 2" говорил о кандидатах в мэры Тбилиси.
Он прокомментировал кандидатуру Каладзе в столичные мэры и отметил, что в Тбилиси выдвигают в мэры неподходящего человека.
"Нам навязывают, дескать, в принципе, какое значение имеет, закончил человек школу, или нет, есть у него образование, или нет образования, сможет ли он, есть у него интеллект, есть у него хотя бы одна извилина в мозгу, или нет, главное, чтобы он был принят ко двору хозяина"- заявил Михеил Саакашвили.
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