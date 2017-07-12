Избирательный штаб Кахи Каладзе может возглавить спикер парламента

12.07.2017 11:59 На выборах в органы местного самоуправления избирательный штаб «Грузинской мечты», предположительно, возглавит исполнительный секретарь партии, председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



По предварительной информации, Кобахидзе будет руководить как штабом кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе, так и предвыборным процессом «Грузинской мечты» в масштабе всей страны.



Часть членов правящей команды подтверждает, что руководителем штаба рассматривается именно Ираклий Кобахидзе, но, по их словам, окончательное решение пока не принято.















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