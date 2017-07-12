Саакашвили: В международном суде Тея Цулукиани действовала против страны

12.07.2017 12:05 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорит о шагах, предпринятых его властью во избежание провокаций с российской стороны. В эфире телеканала "Рустави 2" Михеил Саакашвили отметил, что дееспособность власти отражается на настроениях населения.



"Если лидеры являются капитулянтскими, если лидеры сами ни на что не годны, разумеется, нельзя требовать от народа, действовать в обход лидеров"- заявил Михеил Саакашвили.



Михеил Саакашвили критикует правительство Грузии, особенно министра юстиции Тею Цулукиани, и заявляет, что в международном суде Тея Цулукиани действовала против страны.



"Это то правительство, и нечего скрывать, что их министр бегала в международном суде в Гааге, и просила, чтобы как-нибудь обвинили грузинскую сторону, как-нибудь возбудили дело на Саакашвили, как-нибудь обвинили нас в начале войны"- заявил Михеил Саккашвили.



По его же словам, все это является заслугой Иванишвили. Он отметил, что целью возбуждения дела властью в международном суде является не справедливое расследование, а выявление виновности Михеила Саакашвили.



"Советник президента России предупредил меня, что подготовлен план вторжения в Грузию. Мы знали об этом, я предупреждал об этом и Америку, и остальных. Был сценарий взятия Грузии и Тбилиси, и мы остановили этот сценарий. Я считаю, что мы достаточно запоздали с этим, поскольку считались с международной конъюнктурой. Мы спасли государственность Грузии"- заявил Михеил Саакашвили.

















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