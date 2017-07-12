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Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства
12.07.2017 12:14
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства. Об этом он сказал в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2».
«Что касается лишения украинского гражданства, то это из сферы фантазии, если бы у них (властей Украины) хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса, и к тому же я этого не боюсь», - сказал Саакашвили.
В ноябре 2016 года бывший губернатор Одесской области заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил лишить его украинского гражданства. В начале июня Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко.
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