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Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства


12.07.2017   12:14
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства. Об этом он сказал в эфире грузинской телекомпании «Рустави 2».

«Что касается лишения украинского гражданства, то это из сферы фантазии, если бы у них (властей Украины) хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса, и к тому же я этого не боюсь», - сказал Саакашвили.

В ноябре 2016 года бывший губернатор Одесской области заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил лишить его украинского гражданства. В начале июня Саакашвили пообещал забрать Украину у Порошенко.






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