Квирикашвили: Вернуть собор Баграти в список не удастся,

12.07.2017 12:27 Вернуть собор Баграти в список не удастся, но мы попытаемся добиться от ЮНЕСКО признания зоны исторического ландшафта Кутаиси, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Квирикашвили назвал очень радостным и важным для всех грузин фактом возвращение Гелатского монастыря в основной список объектов Всемирного культурного наследия.



«Думаем, это очень важное событие. Министерство культуры очень много работало на протяжении нескольких лет. Активно участвовало в этом и министерство иностранных дел. Хочу поблагодарить вас за эту работу. Как известно, в 2010 году ЮНЕСКО решило, что работы в соборе Баграти были проведены с нарушением, и сохранение собора Баграти и Гелатского монастыря в списке объектов Всемирного культурного наследия оказалось под вопросом. Мы вернули Гелати в этот список», - заявил премьер-министр.















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