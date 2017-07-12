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Квирикашвили: Вернуть собор Баграти в список не удастся,


12.07.2017   12:27
Вернуть собор Баграти в список не удастся, но мы попытаемся добиться от ЮНЕСКО признания зоны исторического ландшафта Кутаиси, - об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Квирикашвили назвал очень радостным и важным для всех грузин фактом возвращение Гелатского монастыря в основной список объектов Всемирного культурного наследия.

«Думаем, это очень важное событие. Министерство культуры очень много работало на протяжении нескольких лет. Активно участвовало в этом и министерство иностранных дел. Хочу поблагодарить вас за эту работу. Как известно, в 2010 году ЮНЕСКО решило, что работы в соборе Баграти были проведены с нарушением, и сохранение собора Баграти и Гелатского монастыря в списке объектов Всемирного культурного наследия оказалось под вопросом. Мы вернули Гелати в этот список», - заявил премьер-министр.






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