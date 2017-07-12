Госдеп США планирует выделить 250 тысяч долларов на борьбу с детской преступностью в Грузии

12.07.2017 14:47 Бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков планирует выделить $250 тыс. на программу по борьбе с детской преступностью в Грузии.



Отмечается, что США намерены внедрить новые методы борьбы с преступностью для несовершеннолетних — модели «альтернативного правосудия», включая проведение тренингов для полицейских.



«Хотя официально ответственность за предупреждение преступности среди несовершеннолетних правонарушителей возложена на грузинские органы правопорядка, сотрудники полиции не проходят достаточной подготовки в сфере организации восстановительного правосудия для несовершеннолетних», — говорится в документе.



При этом Грузия занимает первые места по уровню безопасности в мире.



Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов представляют собой совокупность приемов и способов разрешения споров вне системы государственного правосудия, включающую в себя комплекс механизмов разрешения противоречий, который во многих случаях может заменить собой, ввиду своей высокой эффективности и гибкости, традиционные методики урегулирования конфликтных ситуаций.



Такие формы получили широкое распространение во многих государствах (в частности, в США, где они применяются наиболее активно и успешно). Они рассматриваются как альтернатива правосудию и поэтому называются альтернативными средствами разрешения правовых конфликтов. Данное понятие включает в себя различные процедуры урегулирования разногласий иными, отличными от правосудия, средствами.



Альтернативное разрешение споров как элемент правовой системы США возникло и развивается по двум основным направлениям — в рамках действующей судебной системы (в публичной сфере) и вне ее (в сфере частного правового регулирования)



В отличие от судебной процедуры применение альтернативных форм не сопровождается протоколированием, слушание дела проводится в закрытых заседаниях. Ни одна из организаций не вправе изучать или инспектировать альтернативные процедуры.



К преимуществам относится также возможность выбора «своего судьи» (арбитра, посредника и т. д.), с помощью которого будут разрешаться разногласия.



Наиболее привлекательной чертой альтернативных форм (особенно при разрешении коммерческих и семейных споров) является их конфиденциальность.



В отличие от судебной процедуры применение альтернативных форм не сопровождается протоколированием, слушание дела проводится в закрытых заседаниях. Ни одна из организаций не вправе изучать или инспектировать альтернативные процедуры.















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