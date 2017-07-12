Мэрия Тбилиси утверждает, что задержанный на взятке их сотрудник был внештатным

12.07.2017 15:12 Тбилисская мэрия откликается на факт задержания ее сотрудника Отара Абесадзе Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности и отмечает, что Отар Абесадзе был внештатным сотрудником.



Как заявляют в мэрии, правительство столицы не оставит без реагирования факты, содержащие признаки преступления, и будет максимально сотрудничать со следствием в рамках своих возможностей и полномочий.

«Хотим с полной ответственностью заявить, что столичное правительство не оставит без реагирования факты, содержащие признаки преступления, и будет максимально сотрудничать со следствием в рамках своих возможностей и полномочий.



Вместе с тем, хотим подчеркнуть, что с первого же дня после прихода к власти правительство столицы начало борьбу с преступными действиями и коррупцией в системе мэрии и против всех чиновников, которые нарушат закон, будут приняты соответствующие меры, как со стороны мэрии столицы, так и со стороны следственных ведомств.



Призываем каждого сотрудника структур, входящих в состав мэрии Тбилисского муниципалитета, не злоупотреблять служебными полномочиями и именем ведомства, а также не наносить ущерб чести и достоинству публичных служащих, работающих в структуре мэрии», - говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

