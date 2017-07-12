Джанелидзе: К Грузии никогда не было такого доверия на международной арене, как сейчас

12.07.2017 15:23 Министр иностранных дел, вице-премьер Михаил Джанелидзе отозвался на действия, осуществленные в последние дни Российской Федерацией на линии оккупации. По его словам, это неприемлемые действия, и волнение общества естественно.



В то же время, по словам Джанелидзе, Российская Федерация никогда не была под таким международным давлением из-за осуществленной, и текущей агрессии в Грузии, как сегодня.



"Ясным примером этого являются те беспрецедентные решения, которые приняты в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы. А также решения, принятые странами-партнерами, например, как новой администрацией, так и Конгрессом США. Так же следует отметить, что никогда внешняя политика Грузии не была такой успешной, как сегодня, по всем приоритетным направлениям, и об этом свидетельствуют результаты, имеющиеся у нас на пути европейской и евроатлантической интеграции.



А также результаты углубления нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, ведущими европейскими государствами. Наши успехи с точки зрения экономической дипломатии. Наши отношения, как с соседними, так и арабскими, азиатскими странами, наша успешная включенность в стратегические проекты, подчеркивающие эко стратегическое значение нашей страны, и ориентированные на развитие нашей страны, мир и стабильность в регионе.



Никогда у Грузии не было такого доверия и поддержки на международной арене со стороны наших партнеров, как сегодня. Это выражается в тех встречах, визитах высокого уровня, которые осуществляются, и запланированы в Грузии"- заявил Михаил Джанелидзе.















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