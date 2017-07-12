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Постпред Грузии обсудил ситуацию на линии оккупации с генсеком ООН
12.07.2017 16:21
Постоянный представитель Грузии в Организация Объединенных Наций Каха Имнадзе обсудил оккупацию Россией грузинских регионов с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Имнадзе рассказал генсеку ООН о процессе незаконного обозначения границ российскими военными – бордеризации, в частности, о последнем случае захвата нескольких гектаров земель в селе Бершуети Горийского района.
«Процесс бордеризации не только нарушает неотъемлемые права местных жителей, но и наносит серьезный ущерб ситуации с безопасностью на местах, а также вредит усилиям Грузии по мирному урегулированию конфликта», — сообщил Имнадзе.
Постпред Грузии в ООН подчеркнул важность создания международных механизмов по обеспечению безопасности и необходимость контроля за соблюдением прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Имнадзе также сообщил Гутерришу, что для Грузии важно участие ООН в разрешении конфликта.
С конца июня российские пограничники установили новый баннер с обозначением так называемой границы т.н. Южной Осетии. В результате, за линией оккупации оказалось до 10-и гектаров сельскохозяйственных угодий, принадлежащих грузинским фермерам. Кроме того, в местах, где не проведено проволочное ограждение, стали появляться распаханные полоски земли шириной в 200 метров.
"Новости-Грузия"
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