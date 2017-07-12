Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Постпред Грузии обсудил ситуацию на линии оккупации с генсеком ООН


12.07.2017   16:21
Постоянный представитель Грузии в Организация Объединенных Наций Каха Имнадзе обсудил оккупацию Россией грузинских регионов с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Имнадзе рассказал генсеку ООН о процессе незаконного обозначения границ российскими военными – бордеризации, в частности, о последнем случае захвата нескольких гектаров земель в селе Бершуети Горийского района.

«Процесс бордеризации не только нарушает неотъемлемые права местных жителей, но и наносит серьезный ущерб ситуации с безопасностью на местах, а также ​​вредит усилиям Грузии по мирному урегулированию конфликта», — сообщил Имнадзе.

Постпред Грузии в ООН подчеркнул важность создания международных механизмов по обеспечению безопасности и необходимость контроля за соблюдением прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Имнадзе также сообщил Гутерришу, что для Грузии важно участие ООН в разрешении конфликта.

С конца июня российские пограничники установили новый баннер с обозначением так называемой границы т.н. Южной Осетии. В результате, за линией оккупации оказалось до 10-и гектаров сельскохозяйственных угодий, принадлежащих грузинским фермерам. Кроме того, в местах, где не проведено проволочное ограждение, стали появляться распаханные полоски земли шириной в 200 метров.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кутаисский аэропорт может стать логистическим центром для крупных перевозок
The Guardian назвал лучшие грузинские вина
Ryanair отменил выход на украинский рынок
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуми
Сотрудника ТПП Абхазии подозревают в контрабанде наркотика
Абхазского футболиста нашли мертвым в собственном доме
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченские журналисты обвинили Елену Милашину в "псевдоразоблачительской активности"
В Чечне местные власти требуют от разведенных супругов снова сойтись
Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта на встрече в Австрии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна