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Посол Украины в Грузии: Действия России становятся все более тревожными


12.07.2017   16:34
Последние события на линии оккупации Цхинвальского региона подтверждают, что ползучая оккупация становится все более опасной и тревожной – соответствующее заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов по итогам встречи в министерстве иностранных дел.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве сегодня прошли переговоры с участием аккредитованных в стране дипломатов. Главной темой встречи стал последний случай передвижения линии оккупации российскими военными вглубь региона Шида Картли.

В конце июня российские пограничники установили новый баннер с обозначением так называемой границы т.н. Южной Осетии близ села Бершуети Горийского района.

С ситуацией на линии оккупации грузинского региона дипломатов знакомил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.

По итогам встречи, украинский посол сообщил, что агрессивные действия России будут обсуждаться во время визита в Грузию президента Петра Порошенко. Глава украинского государства приедет в Тбилиси с официальным визитом в ближайшее время.

«Мы обсуждали факты, которые подтверждают, что ползучая оккупация продолжается каждый день и то, что т.н. бордеризация становится все более опасной и тревожной. Вместо того, чтобы стремиться к миру, российская сторона наращивает военный потенциал на оккупированных территориях», — сказал Долгов в интервью телеканалу «Рустави 2».

Дипломат назвал последние события на линии оккупации Цхинвальского региона «беспрецедентным нарушением прав человека».

«То, что агрессивные действия России направлены против мира и согласия грузинского народа, стало понятно всем тем, кто до сих пор сомневался. В Украине мы хорошо знаем цену обещаний России, доверять им нельзя. То, что происходит на линии оккупации является беспрецедентным нарушением прав человека», — добавил он.






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