Эрдоган: Турция вздохнет с облегчением, если ее не примут в Евросоюз

12.07.2017 16:36 Если ЕС откажется принимать Турцию в свои ряды, то в Анкаре вздохнут с облегчением, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.



«Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время. Таково реальное положение дел… Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнем реализацию альтернативных планов», – сказал Эрдоган в интервью Би-би-си.



По его словам, большинство граждан Турции не хотят вступления в ЕС и считают неискренним отношение Евросоюза к Турции. В то же время турецкий лидер отметил, что страна пока будет поддерживать тесные связи с ЕС и следить за ходом развития отношений.















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