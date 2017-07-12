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Эрдоган: Турция вздохнет с облегчением, если ее не примут в Евросоюз


12.07.2017   16:36
Если ЕС откажется принимать Турцию в свои ряды, то в Анкаре вздохнут с облегчением, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время. Таково реальное положение дел… Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнем реализацию альтернативных планов», – сказал Эрдоган в интервью Би-би-си.

По его словам, большинство граждан Турции не хотят вступления в ЕС и считают неискренним отношение Евросоюза к Турции. В то же время турецкий лидер отметил, что страна пока будет поддерживать тесные связи с ЕС и следить за ходом развития отношений.






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