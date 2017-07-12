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В Грузии хотят обязать туристов из России признавать территориальную целостность страны


12.07.2017   17:41
Более 5 тысяч человек одобрили петицию, призывающую обязать российских туристов при въезде в Грузию подписать документ о признании территориальной целостности этой страны.

Петиция была размещена на сайте Manifest.ge 9 июля, к среде она собрала более 5,4 тыс. подписей. Ее авторы предлагают обязать россиян, въезжающих в страну, подписать документ о признании Абхазии и т.н. Южной Осетии частью Грузии.

"Эти подписи не будут иметь никакой юридической силы, но это будет четкий сигнал всем, что принципы допуска российских туристов были изменены, и туристы - люди, которые не разделяют идеологию враждебного агрессора", - заявляют авторы петиции. По их замыслу, туристы, которые не поставят подписи, не будут допущены через границу.

В 2016 году Грузию посетило всего лишь около 1 млн россиян.






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