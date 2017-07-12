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Официальная Москва выразила готовность к контактам между депутатами РФ и Грузии


12.07.2017   18:06
Москва подтверждает готовность к контактам между российскими и грузинскими парламентариями. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, сообщает ТАСС.

"Что касается контактов между парламентариями России и Грузии, то мы выступаем только за, - сказал он. - Более того, мы готовы и к контактам на других уровнях".

Глава российского дипведомства также подчеркнул, что существует канал по линии МИД РФ и спецпредставителя президента Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе.

"Готовы и к иным форматам, которые будут приемлемы для обеих сторон, видим в этом пользу", - добавил он.

"Надо говорить друг с другом, искать решения. Мы соседи, у нас много общего и в истории, и в сегодняшнем дне, - заметил министр. - Поэтому мы приветствуем инициативу по линии парламентариев".






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