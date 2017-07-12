Александр Элисашвили будет независимым кандидатом за пост мэра Тбилиси

12.07.2017 19:12 Член Сакребуло (муниципального собрания) Тбилиси, независимый мажоритарный депутат Сабурталинского района Александр Элисашвили официально объявил о своем согласии участвовать в местных выборах и 11 июля выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Тбилиси.



«Я решил быть независимым кандидатом в мэры. Я решил быть независимым, но... до конца жизни хочу зависеть только от народа», - заявил Александр Элисашвили в своем выступлении на площади Гудиашвили, в одном из старых районов столицы.



По его словам, это решение он принял из-за многих тех проблем, которые существуют в столице.



«Мы должны начать постепенно, шаг за шагом, ценой большого труда превращать этот многострадальный город в такой город, где жизнь будет приятной и комфортной. Мы заслуживаем лучшего города, который мы создадим вместе», - заявл Элисашвили.



В своем выступлении Элисашвили акцентировал внимание на опыт борьбы против Национального движения и Грузинской мечты.



«У меня есть опыт победы над властью. Многие забыли, что три года назад, на Сабуртало я и мои избиратели вместе одержали победу над Грузинской мечтой и Национальным движением. Так, что я знаю, как добиться победы вместе с народом», - заявил Алеко Элисашвили.



Элисашвили также говорил о своих непосредственных конкурентах и ответственность за существующие в городе проблемы возложил на стоящие за этими конкурентами политические силы. По его словам, существующие в Тбилиси проблемы возникли в результате «девятилетнего и пятилетнего правления» этих политических групп.



Александр Элисашвили также добавил, что он является полностью свободным от «большого бизнеса», который, по его словам, взамен на поддержку на выборах вынуждает власти согласиться на реализацию строительных или других проектов, наносящих вред городу.



В течение многих лет Александр Элисашвили работал в различных теле и радиокомпаниях журналистом. В 2013 году он был назначен председателем Комиссии по помилованию при Администрации президента Грузии. В 2014 году он стал независимым депутатом Сакребуло Тбилиси от одного из избирательных округов Сабурталинского района Тбилиси.



Элисашвили также был учредителем НПО «Тбилисский Хамкар», которая ставит своей целью сохранение исторического вида столицы, в том числе и площади Гудиашвили.



К этому времени Александр Элисашвили является четвертым кандидатом в мэры Тбилиси.



От правящей команды за пост главы столицы будет бороться представленный Грузинской мечтой бывший министр энергетики Каха Каладзе, от Национального движения – бывший ведущий телекомпании «Рустави-2» Заал Удумашвили, а от «Европейской грузии» - член Парламента Элене Хоштария.



Выборы местного самоуправления пройдут, предположительно, в конце третьей недели октября 2017 года.



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