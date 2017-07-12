Эстонское председательство ЕС будет содействовать повестке дня Восточного партнерства

12.07.2017 19:20 Во время председательства в Евросоюзе Эстония «акцентирует внимание на содействии повестке дня Восточного партнерства», - заявили Civil.ge в МИД Эстонии 11 июля.



Эстония, которая с 1 июля стала председателем ЕС на шестимесячный срок по принципу ротации, «желает, чтобы амбициозная инициатива Восточного партнерства оставалась в центре внимания ЕС», а также желает содействовать реализации демократических и экономических реформ «для сближения восточных партнеров с ЕС».



«Восточное партнерство позволяет соблюдать фундаментальный принцип повестки дня безопасности ЕС: право стран, самим выбирать собственное будущее, свой путь развития», - отметил МИД Эстонии и заявил, что «это еще более важно с учетом обстановки с точки зрения безопасности в соседстве Европы, когда некоторым партнерам вновь угрожает агрессия или нарушение территориальной целостности».



Говоря о конкретных планах председательства ЕС в отношении стран Восточного партнерства, МИД Эстонии заявил, что Таллин «будет уделять особое внимание устойчивому реформированию государственного сектора в партнерских странах, развитию транспортных и энергетических связей, цифровому обществу, предпринимательству и гражданскому обществу, а также связям между народами».



«Эстония выражает полную поддержку дальнейшей политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, Украины и Молдовы в ЕС и реализации соглашений об ассоциации», а также видит «возможности для дальнейшего развития отношений с Арменией, Азербайджаном и Беларусью».



Министерство подчеркнуло, что важно, чтобы ЕС и впредь держал фокус на урегулирование конфликтов в восточном соседстве и добавил, что Эстония «попытается заполучить обещание от партнерских стран, что они более эффективно будут бороться с киберпреступностью и реализуют реформы для преодоления коррупции».



Грузия в приоритетах Эстонии



МИД Эстонии затронул конкретно и Грузию, отметив, что пройденный страной путь с точки зрения политической и экономической интеграции с ЕС и сближения с законодательством ЕС является «впечатляющим», и это демонстрирует широкое и многостороннее партнерство ЕС с Грузией.



«С подписанием Соглашения об ассоциации и Договора о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле в июне 2014 года, отношения между ЕС и Грузией перешли на новый уровень», - заявляет МИД Эстонии.



«Грузия остается верной политической ассоциации и экономической интеграции путем реализации длительных и непопулярных реформ», - заявило ведомство и отметило, что страна «получает пользу от Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле: растет торговля с ЕС и сегодня ЕС является главным торговым партнером Грузии».



Министерство иностранных дел Эстонии также затронуло и вопрос введения безвизового режима с ЕС для граждан Грузии. «Это был сложный процесс, но, в итоге, Грузия успешными реформами подтвердила свой уровень. Безвизовый режим не подразумевает только путешествия; Он имеет символическую нагрузку принятия в европейскую семью», - заявило министерство.



По заявлению МИД эстонии, Грузия является примерном с точки зрения реализации реформ и во многих других сферах, что является подтверждением того, что ЕС, который поддерживает различные подходы к каждому партнеру, помогает в повышении ощущения собственности в отношении процесса реформ. «Чем больше реформ будет реализовано, появятся больше возможностей для сотрудничества; В свою очередь, это будет мотивацией для осуществления дальнейших реформ, так как Грузия подгонит национальное законодательство под стандарты ЕС», - заявил МИД Эстонии.



Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

