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Супруга Мустафы Эмре Чабука заявляет об угрозах в ее адрес


12.07.2017   20:40
Мне угрожают ликвидацией, отправкой группы и говорят, что мое место в могиле», - об этом журналистам заявила Туба Чабук - супруга одного из педагогов школы им. Демиреля в Тбилиси, Мустафы Эмре Чабука, находящегося в предэкстрадиционном заключении по запросу Турции.

Она вместе с адвокатом проводит в главной прокуратуре встречу о назначении государственной охраны.

«После задержания моего мужа в адрес моей семьи стали поступать разные угрозы. Это особо усилилось после того, как они увидели поддержку со стороны грузинского народа и СМИ. Одна турецкая газета назвала мою семью предателями. Угрозы следующего содержания: сюда прибудет группа, а мое место в могиле. Нашей семье угрожает опасность, поэтому мы требуем назначить государственную охрану. В других странах уже зафиксированы похищения и другие факты. У меня двое детей, мужа нет рядом и мне обязательно нужна помощь», - заявила Туба Чабук.






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