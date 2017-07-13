Депутаты от «Альянса патриотов» будут неформально сотрудничать с коллегами из России

13.07.2017 10:59 Представители парламентской оппозиционной партии Альянса патриотов в ходе визита в Москву 11 июля провели встречи с депутатами Государственной Думы РФ, с которыми договорились о создании неформальной группы сотрудничества.



Делегация Альянса патриотов в составе трех человек – Георгия Ломия, Ады Маршания и Нато Чхеидзе 10 июля отправилась в Москву с двухдневным визитом. Грузинские депутаты вчера уже провели встречу с руководителем Комитета по вопросам СНГ и евразийской интеграции Госдумы Леонидом Калашниковым.



По информации Государственной Думы РФ, на встрече стороны обсудили перспективу восстановления российско-грузинских отношений, вопросы сотрудничества Грузии с НАТО, а также ситуацию в Абхазии и т.н. Южной Осетии. Они затронули также и гуманитарные вопросы.



Нам «удалось поговорить по существу и создать неформальную группу с грузинскими депутатами», - заявил Калашников и добавил: «мы редко встречались, а это ненормально, ведь парламент - это встречи, переговоры, диалоги и компромиссы».



После встречи комментарий сделала Ада Маршания. По ее словам, Альянс патриотов предложит Парламенту Грузии создать аналогичную неформальную группу. Маршания также говорила о «прямом диалоге» с абхазами и осетинами и отметила, что надеется на помощь России в этом вопросе.



Визит в Москву прокомментировал также и Георгий Ломия, по словам которого, несмотря на то, что это «политически непопулярный шаг», «дело должнго делаться вместо того, чтобы постоянно вести политический пиар».



«Мы хотим предложить Москве новый формат диалога: это будет трехсторонний формат Грузия-Россия-НАТО, который позволит нашей стране чувствовать себя в безопасности», - заявил Ломия.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой 12 июля в Брюсселе, комментируя визит членов Альянса патриотов в Москву, говорил о российско-грузинском диалоге и отметил, что существует «канал по линии статс-секретаря, заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина и специального представителя Премьер-министра Грузии по отношениям с Россией З.Абашидзе. Лавров выразил готовность и к другим форматам переговоров, который будет приемлем для сторон. «Видим в этом пользу», - заявил он.



Говоря о визите грузинских депутатов в Москву, председатель Паламента Грузии Ираклий Кобахидзе назвал прошедшую в Москве встречу «партийным визитом» и отметил, что «это не может быть связано каким-либо образом с Парламентом». «Мы отстраняемся от таких шагов», - добавил Ираклий Кобахидзе.















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