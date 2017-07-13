|
Россия выставила казачьи отряды на границе с Грузией
13.07.2017 11:01
Контролировать российско-грузинскую границу с 1 июня 2017 года начали казачьи отряды. Информацию об этом накануне распространили российские СМИ.
По их данным, «в защите и охране» государственной границы РФ принимают участие представители Терского казачьего войска. Задействование казаков на границе предусмотрено соглашением, оформленным с пограничным управлением ФСБ России в 2013 году.
По заявлению российского силового ведомства, члены дружины, действующие в пограничных нарядах, проверяют документы и проводят разъяснительную работу с пересекающими границу гражданами.
Представители казачества совместно с пограничниками будут контролировать российско-грузинскую границу до сентября текущего года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна