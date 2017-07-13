В Армении, Грузии и Молдове будут реализованы пять инициатив по межмуниципальному сотрудничеству

13.07.2017 11:08 Цель пяти грантов, предоставленных финансируемым ЕС проектом в Армении, Грузии и Республике Молдова это улучшение предоставления нескольких общественных услуг в рамках межмуниципального сотрудничества. Например, услуги, которые будут поддерживаться грантами, включают в себя лучшее управление отходами, водоснабжение, техническое обслуживание дорог и развитие туризма.



Эта инициатива является частью усилий ЕС и Совета Европы по созданию надежного и эффективного местного самоуправления в государствах-членах и странах Соседства в соответствии с положениями Европейской хартии местного самоуправления.



Проекты будут проводиться в июле-октябре 2017 года. Они финансируются Европейским Союзом совместно с Советом Европы в рамках тематической программы "Укрепление институциональных рамок для местного управления" под эгидой Партнерства за благое управление (PGG) 2015-2017 гг. для Армении, Азербайджана, Грузии, Республики Молдова, Украины и Беларуси.















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