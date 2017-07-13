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В конгресс США внесен законопроект по новым санкциям против России


13.07.2017   11:18
Члены Демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США новый законопроект по санкциям против России, передает Report cо ссылкой на Reuters.

Отмечается, что документ схож с тем, за который Сенат уже проголосовал 15 июня.

Ранее заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс заявила, что новый вариант законопроекта о санкциях против России и Ирана может представлять риски для реализации внешней политики Вашингтона.

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции, которые предусматривает законопроект сената по России.






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