Директива Дугина - «грузинский марш»

13.07.2017 11:21 14 июля в Грузии некие националистические силы под руководством бывшего заместителя госминистра Грузии по делам диаспор Сандро Брегадзе (а по некоторым данным за ним стоит экс-премьер Гарибашвили) намерен провести т.н. «Грузинский марш». Грузинская общественность его уже окрестила «русским маршем» с учетом целей, которые он преследует – а именно выступление против иммигрантов и иностранных граждан, проживающих в Грузии точно так же, как это было в случае с «Русским маршем» в России. О реальных целях националистического движения иммигрантов и связанной с ним угрозе реализации новой имперской доктрины в Грузии – статья Бачо Шаматава.





Российская доктрина



Россия, которая начиная с советского периода, со всех трибун называла национальные движения соседних стран и их лидеров нацистскими организациями и фашистами, уже убедилась в безуспешности этой тактики, поскольку демонизированных ими национальных лидеров в своих странах признали едва ли не святыми. Из-за провала этой идеологии Россия начала менять тактику, и в течение нескольких лет осуществляет проверку новой доктрины в соседних странах.



"В странах евразийской зоны следует содействовать развитию религиозно-консервативных и националистических идеологий, которые со своей стороны вытеснят из этих стран либерализм, как основу западных демократических ценностей.



Только этим путем мы сможем вернуть на российскую орбиту народы, которые на сегодня находятся под американским влиянием ложными западными ценностями, и считают Россию враждебной силой. Это одно направление российского "Международного евразийского движения", доктрины, создателями которой, и основателями этой организации являются русский политолог Александр Дугин, его неразлучный друг израильский политолог Авигдор Ескин, и их "крыша" в российской власти, вице-премьер Дмитрий Рогозин.





Идентичность русского и грузинского марша





Для утверждения того, что «грузинский марш» является филиалом "русского марша", самым большим подтверждением являются его название, цели, и движения последнего времени организаторов акции, однако не помешает подкрепить это мнение дополнительными фактами.



"Русский марш" начиная с 2005 года, проводится ежегодно 4 ноября, в день, провозглашенный Путиным "Днем национального единства". С самого же начала он был объявлен акцией, направленной против нелегальных иммигрантов, и его главным организатором является вышеупомянутый Александр Дугин, и молодежное крыло его "Международного евразийского движения".



Примечателен также тот факт, что нынешний вице-премьер России Дмитрий Рогозин впервые появился на акции 2006 года, и сразу же стал членом организационного комитета.



Среди 10 националистических движений, организаторов "русского марша", также постоянно фигурирует "Движение против нелегальных иммигрантов" России (ДПНИ). Приведенные факты, которые любой читатель может свободно найти в интернете, еще одно доказательство того, что процесс, намеченный на проспекте Агмашенебели, является русским наративом.





Связи с Россией



Что касается связей между организаторами русского и грузинского марша, двое из трех главных организаторов «грузинского марша», так или иначе знают соавтора доктрины "Евразийского движения", израильского политолога Авигдора Ескина, и они сами не скрывают этого в социальной сети.



Статью Авигдора Ескина, "Грузинские грабли Москвы", переведенную грузинскими СМИ, разоблачающую купленные Россией "бесполезные грузинские партии", организаторы «грузинского марша» назвали достойными внимания, и из их комментариев выясняется, что считают Ескина серьезной фигурой…



Ладо Садгобелашвили: Э«то не тот уровень, чтобы распространять дезинформации.»

Гия Коркоташвили: «Что за страхи с вами случаются, написал человек, дядя Авигдор, а вы скажите ему свое. Факт, что Россия его устами избавилась от всех, и это не маленький человек. Знаю я об этом»



Так заявляют организаторы марша в социальной сети.



Касательно главного организатора «грузинского марша», лидера "Национальных" Сандро Брегадзе, у него, и руководителя "Международного евразийского движения" Александра Дугина один общий старый друг, сбежавший в Москву - Аслан Абашидзе. Примечательно, что Дугин не раз бывал в Аджарии до "революции роз", и посвятил немало статей и публикаций несокрушимости "аджарского льва", и его "правильным политическим видениям". Несмотря на вышеизложенные связи, следует отметить и тот факт, что главным партнером "Евразийского движения" Рогозина-Дугина-Ескина в Грузии по сегодняшний день были Арчил Чкоидзе, и его "Общество Ираклия II". Официально неправительственная организация, борющаяся за сближение Грузии с Россией, которую финансировал "Международный Евразийский Союз", и проживающий в Москве бизнесмен грузинского происхождения Александр Эбралидзе.



Что касается отношения Чкоидзе к "маршу грузин", несмотря на то, что Чкоидзе тоже распространяет заявления против иммигрантов, пока не известно, присоединится ли он к этому маршу. То обстоятельство, что "Национальные" сегодня фактические занимают нишу "Общества Ираклия II", можно объяснить реальностью одной из двух версий…

Первая: Россия хочет опробовать на этом фронте новые силы. Вторая: Россия считает Чкоидзе, которого давно финансирует, неэффективной силой. Так или иначе, Россия выводит на грузинскую арену новые фигуры.



Грузинские организаторы марша



Организатором марша в Грузии, как ранее было сказано, является движение "Национальные", среди лидеров которого позиционируют Сандро Брегадзе, Гия Коркоташвили, Ладо Садгобелашвили, Джумбер Кирвалидзе, и другие…Наверное не новость, что Сандро Брегадзе (который даже занимал пост министра в правительстве "мечты"), Ладо Садгобелашвили, и их друзей в свое время финансировал Ираклий Гарибашвили, и являлись его доверенными лицами, которых бывший премьер использовал то против ЕНД, то для заявлений против конкурента Кахи Каладзе. После того, как Гарибашвили не нашел свое политическое будущее, их финансирование прекратилось, и эта реакционная сила постаралась прийти в большую политику посредством Ирмы Инашвили и ее партии.



Однако, оставшиеся за парламентским бортом, они позже обвинили Инашвили в предательстве, и альянсе с "националами". А сейчас явно включившись в российские игры, стараются держаться на плаву в грузинской политике.



Цели и результаты марша



Всем здравомыслящим ясно, что такие марши не дают другого результата, кроме как вред для имиджа. Несмотря на это, необходимо знать какого результата могут ожидать от него сами организаторы. Какой эффект может произвести на окружающих шествие нескольких десятков, или даже сотен человек по проспекту Агмашенебели, где в кафе может сидеть гораздо большее количество иммигрантов?



Разумеется, если целью этой акции является не провокация, и столкновение с иммигрантами, что организаторы категорически отрицают по сегодняшний день, эффект подобной акции можно оценить только как позор для страны, и возможно именно это и есть главная цель организаторов как внутри страны, так и за ее пределами.



Россия уже давно требует от власти "мечты" оправдания ожиданий, и в последнее время откровенно угрожает ей за не прекращение отношений с НАТО, непризнание оккупированных территорий, неурегулированного вопроса железной дороги Абхазии.



Именно среди таких угроз можно рассматривать идею проведения «грузинского марша», поскольку эта акция больше всего вредит стране, и ответственной за нее власти.



Что касается непосредственных заданий грузинских организаторов «грузинского марша» - если проследить за их заявлениями в СМИ, Facebook, и другими активностями в последнее время, становится ясно, что их главным заданием является борьба против демократических и либеральных ценностей в Грузии. Борьба с теми ценностями, которые согласно доктрине "Международного евразийского движения", сближают нас с Западом и США, однако главы евразийского движения не учли один значительный факт… В частности то, что для борьбы против сильной идеологии необходимы харизматические лидеры большого авторитета, и интеллект гения, чего у организаторов «грузинского марша», и вообще, поддерживаемых Россией грузинских политических сил просто нет. Что касается борьбы физической силой, у нее всегда обратный эффект против любой идеологии.

















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