Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия успешно развивается на европейском пути - президент


13.07.2017   11:31
«Грузия входит в европейский процесс не только как страна, ищущая европейские блага, но и вносит свой вклад в европейское измерение», - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая с речью на конференции «Европейский путь Грузии» в Батуми.

Как отметил президент, в Батуми уже в 14-й раз проводится конференция, которая подчеркивает исторический выбор грузинского народа и отмечает те этапы и шаги, которые совершает государство и общество за этот год.

«Мы можем с удовлетворением сказать, что на этом пути грузинское государство и грузинское общество развиваются успешно. На прошлой конференции мы говорили о тех достижениях, которые имела Грузия в результате подписания соглашений об ассоциации и свободной торговле. Сегодня мы говорим о тех достижениях, которые получает наше государство от процесса визовой либерализации.

Грузия входит в европейский процесс не только как страна, ищущая европейские блага, но и вносит свой вклад в европейское измерение.

Грузия вносит в европейский процесс уникальную европейскую культуру, многовековую культуру, фундамент которой создан именно на европейских ценностях, в европейской плоскости», - заявил Маргвелашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минэкономики: в вопросе азартных игр потребуется политический консенсус
Грузинский бизнес пытается сдержать рост цен на хлеб - Силагава
Новый терминал Тбилисского аэропорта принял первых пассажиров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Своевременная реализация проекта «Южный газовый коридор» имеет важное значение для ЕС – Шефчович
В КБР проверят результаты всех выпускников-медалистов
Армянские компании примут участие в ИТ-форуме в Иране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна