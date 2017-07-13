Грузия успешно развивается на европейском пути - президент

13.07.2017 11:31 «Грузия входит в европейский процесс не только как страна, ищущая европейские блага, но и вносит свой вклад в европейское измерение», - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая с речью на конференции «Европейский путь Грузии» в Батуми.



Как отметил президент, в Батуми уже в 14-й раз проводится конференция, которая подчеркивает исторический выбор грузинского народа и отмечает те этапы и шаги, которые совершает государство и общество за этот год.



«Мы можем с удовлетворением сказать, что на этом пути грузинское государство и грузинское общество развиваются успешно. На прошлой конференции мы говорили о тех достижениях, которые имела Грузия в результате подписания соглашений об ассоциации и свободной торговле. Сегодня мы говорим о тех достижениях, которые получает наше государство от процесса визовой либерализации.



Грузия входит в европейский процесс не только как страна, ищущая европейские блага, но и вносит свой вклад в европейское измерение.



Грузия вносит в европейский процесс уникальную европейскую культуру, многовековую культуру, фундамент которой создан именно на европейских ценностях, в европейской плоскости», - заявил Маргвелашвили.















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