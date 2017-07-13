Вы не имеете права силой изменить границу, и не ответить за это - Эвелин Фаркас России

13.07.2017 12:07 На встрече в Вашингтоне, в Атлантическом совете, в которой участвовали американские и иностранные высокопоставленные персоны, темой дискуссии были ползучая оккупация в Грузии, и российская агрессия в соседних странах.



Бывший заместитель секретаря обороны США Эвелин Фаркас считает, что тему ползучей оккупации Грузии, и российскую агрессию по соседству следует вынести на международную арену в более широком масштабе.



По ее же заявлению, международное содружество должно включить крупных мировых игроков в рассмотрение дела о том, какую угрозу представляет Россия для международного порядка.



"Существуют страны, которые встревожены тем, что делают русские. Они не только оккупируют 20% ваших территорий, не останавливаются на этих 20%. А также известно, что они делают в Украине. Необходимо ввести в эти рассмотрения крупных мировых игроков, какими являются Китай, Индия, чтобы они узнали, то, что делает Россия, чрезвычайно опасно для международной системы. Вы не имеете права изменить силой границы, и не ответить за это"- заявила Эвелин Фаркас.



На рассмотрении, созванном в связи с еще одной угрозой с российской стороны, присутствовали заместитель секретаря обороны, и председатель комитета внешних дел парламента Эстонии в Атлантическом совете. Дело касается широкомасштабных российско-белорусских военных учений "Запад 2017", запланированных в сентябре.



"Если это реальность, тогда эти тренировки будут более масштабными, чем мы вдели до сих пор. В сентябре мы можем стать свидетелями самых широкомасштабных, сложных, и амбициозных военных учений после холодной войны"- заявил специалист международной безопасности Роберт Ньюрик.



Страны Балтии еще в начале года потребовали у альянса обеспечения дополнительной безопасности.

















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