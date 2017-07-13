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Мы никогда не смиримся с оккупацией - Квирикашвили


13.07.2017   12:22
Мы никогда не смиримся с оккупацией и используем все механизмы, чтобы освободить будущее поколение от этого тяжелейшего наследия, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе 14-й международной конференции «Европейский путь Грузии - обеспечение региональной стабильности» в Батуми.


Премьер поблагодарил Миссию ЕС по наблюдению в Грузии, как единственный международный механизм, который вносит важный вклад в безопасность и стабильность на месте после августовской войны и превенцию эскалации ситуации. По словам премьера, в этом плане большая нагрузка ложится на институт специального представителя Евросоюза и программы вовлеченности.


«Хочу еще раз обратиться к вам с этой трибуны и подчеркнуть, что для нас это самый главный вопрос. Мы никогда не смиримся с оккупацией и используем все механизмы, все трибуны, все мирные пути, чтобы добиться единства Грузии и и освободить будущее поколение от этого тяжелейшего наследия», - заявил Георгий Квирикашвили.






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