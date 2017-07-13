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Министр обороны Грузии против прямого диалога с Россией


13.07.2017   12:48
Министр обороны Грузии Леван Изория не считает целесообразным прямой диалог с Россией. Так прокомментировал министр визит в Москву пророссийских депутатов парламента Грузии из "Альянса патриотов", в ходе которой они встретились с российскими коллегами и впоследствии озвучили пророссийские тезисы.

В комментарии Первому каналу Общественного вещателя министр обороны Грузии отметил, что грузинская сторона не видит конкретных действий, направленных на деоккупацию страны.

По словам министра, официальный Тбилиси будет продолжать контакты с Москвой в рамках существующих международных форматов до тех пор, пока не будет решен вопрос деоккупации грузинских территорий.

"Считаем, что диалог должен быть продолжен в рамках существующих форматов", - отметил Министр обороны Грузии.

Отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза военной агрессии России против Грузии, Изория отметил, что такая угроза действительно существует, что отражено в официальных отчетах по безопасности.

«В этом году был представлен документ стратегического обзора, первая часть которого касается анализа угроз, и, естественно, главная угроза для страны исходит с оккупированных территорий. Соответственно, эта угроза реальна, когда там представлены российские военные части. Известно, что речь идет, примерно, о 10 тысячах военнослужащих, а также современной российской технике, что дает основания полагать, что угроза реальна и необходимо предпринять все возможное с целью сдерживания этой угрозы», — сказал он.






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