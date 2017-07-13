Хухашвили: У власти единственная задача - как-то умаслить Букиккио

13.07.2017 13:39 У власти единственная задача - как-то умаслить Букиккио - считает эксперт Гия Хухашвили в разговоре о событиях, связанных с проектом Конституции. Эксперт заявил в интервью "Пирвели радио", что власть в действительности не думает ни о каком консенсусе, и ее цель, как можно чаще использовать слово – консенсус.



"О консенсусе вообще-то говорят до принятия решения. Так поступают взрослые люди, но ребенку и тинейджерам все можно. Они пребывают в эгоцентрическом состоянии, и считают, что мир должен крутиться вокруг них. Они считают консенсусом то, когда мир крутится вокруг них. Они не достигли возраста, когда почувствуют себя частью мира.



Лучше всего, когда идет такой провальный процесс, признать это, взять политическую ответственность, и начать сначала процесс с участием всех игроков. Я не думаю, что в таком случае здоровые, взрослые люди не смогут договориться. Понятно, что власть не сделает это, не думаю, что у нее есть какая-либо цель во всем этом.



Они стараются понравиться Букиккио. Ни о каком консенсусе они не думают. Их задача, как можно чаще повторять слово консенсус, но не понимают простую вещь, что Букиккио видел тоннами такие лукавства. Почему они думают, что обманут своими глупостями или его, или кого-либо другого, мне непонятно.



Самое трагичное, что для них грузинское общество, грузинская оппозиция, гражданский сектор - никто ничего не представляет. У них единственная задача, как-нибудь умаслить Букиккио. А здесь всеми и всем давно уже пренебрегают"- заявил Гия Хухашвили















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