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Действия России и ассоциацию Грузии с ЕС обсудят на конференции в Батуми


13.07.2017   13:55
Двухдневная международная конференция «Европейский путь Грузии – обеспечение региональной безопасности» началась сегодня в Батуми.

Конференцию, которая проходит уже в 14-й раз, открыл госминистр по вопросам интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.

По его словам, участники форума будут обсуждать вопросы миграции, мобильности, процесс имплементации Соглашения об ассоциации, Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. «У нас очень широкая повестка дня, но, конечно, исходной точкой для нас, для Грузии, будет территориальная целостность, действия России», — отметил Долидзе в беседе с журналистами.

Перед собравшимися на конференции выступили президент Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, а также вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазил Худак.


Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе выступит на сессии «Грузия, региональная стабильность и энергобезопасность Европы», а также проведет ряд двухсторонних встреч с европейскими партнерами.

В рамках конференции планируется подписание трех финансовых договоров.

В частности, о выделении Европейским инвестиционным банком (EIB) 250 миллионов евро в рамках проекта транспортной коммуникации Грузии, выделения 3,5 миллионов евро на реконструкцию Варднили ГЭС и Ингури ГЭС, а также о финансировании закупки 30 новых автобусов для городского автопарка Батуми, десять из них будут работать на электроэнергии.

Международная конференция «Европейский путь Грузии» проводится с 2007 года при организации аппарата госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

"Новости-Грузия"





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