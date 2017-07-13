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Президент: Ни один метр, оккупированный Россией, не должен остаться без внимания


13.07.2017   14:58
Президент Грузии, выступая на конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми, говорил о российской ползучей оккупации. По словам Георгия Маргвелашвили, ни один случай установления барьера не должен остаться без внимания.

"Мы призываем друзей, быть предельно принципиальными, когда дело касается посягательства на интересы Грузии, территориальную целостность Грузии. Ни один шаг, ни один метр земли, которую совершенно незаконно оккупирует Российская Федерация, ни один случай установления нового барьера не должен оставаться вне внимания не только для наших граждан и для нас, но и для вас, наши коллеги и друзья. Потому как такая несправедливость не заканчивается там, где она начинается. За такой несправедливостью, несправедливо проведенными границами и стенами обычно всегда следует свое эхо в других случаях"- заявил Георгий Маргвелашвили.

По словам президента, Грузия не является сферой привилегированного интереса кого-либо.

"Мы готовы быть очень принципиальными, и также ожидаем от вас очень ясную и четкую оценку политики, которую осуществляет Российская Федерация в рамках политики сфер привилегированных интересов. Грузия не является сферой привилегированного интереса кого-либо. Грузия европейская страна, которая многие века осуществляла, и будет осуществлять в будущем свою идентичность. Но, разумеется, еще более значимым составным этого процесса является демократический процесс Грузии"- отметил президент Грузии.







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