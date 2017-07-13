Роль Грузии в обеспечении энергобезопасности ЕС высока - глава администрации президента

13.07.2017 17:09 «Энергобезопасность Евросоюза в значительной мере зависит от рой роли, которую регион, и, в частности, Грузия играют в деле обеспечения безопасности и транзита энергоносителей», — заявил начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.



Как заявил Абашишвили журналистам, вопросы энергобезопасности Грузии и региона обсуждались на состоявшейся 13 июля встрече президента Грузии Георгия Маргвелашвили с вице-президентом Еврокомиссии в вопросах энергобезопасности Марошем Шевчовичем. Встреча состоялась в Батуми, где проходит конференция «Европейский путь Грузии».



По информации главы администрации президента Грузии, на встрече были рассмотрены все те возможности, которые имеются у региона с точки зрения обеспечения безопасности Грузии и региона, с одной стороны, и Евросоюза, в другой. Речь также шла о возможностях развития энергосектора, которые предоставляет Грузии соглашение об ассоциации с ЕС, и тех проектах, которые содействуют усилению энергосистемы страны.















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