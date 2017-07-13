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СБУ «взяла в оборот» российскую компанию «Глория Джинс»


13.07.2017   17:23
СБУ подозревает российскую компанию «Глория Джинс» в незаконной деятельности в Украине. Об этом сообщает uamarket.info со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По их данным, главная украинская фабрика «Глория Джинс», расположенная в Луганске, продолжает работать.

«Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик», — говорится в сообщении.

«Глория Джинс» — российская компания, специализирующаяся на дизайне, производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров. Работает под марками «Gloria Jeans» и «Gee Jay». Компания была основана в 1988 году. На конец 2016 года сеть компании насчитывала более 550 магазинов в России, Украине и Грузии.






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